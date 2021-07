La Baule : création de logements pour les personnes en situation de handicap

Cette structure d'habitat "club des six", sera créée dans le bourg d'Escoublac.

​L’habitat inclusif “Club des Six” est un dispositif de colocation social et solidaire disposant d’espaces personnels et espaces communs, où les colocataires peuvent accueillir les aidants, et disposer d’un espace pour les invités et les séjours temporaires.